У Криму в ДТП загинуло двоє людей
12:50, 18 серпня 2008Разное
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ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автобус
Двоє людей загинуло в дорожньо-транспортній пригоді в Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, аварія сталася напередодні в Бахчисарайському районі автономії.
Автомобіль ВАЗ-2106 виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в автобус ПАЗ (без пасажирів).
Загинули водій і пасажир легкового автомобіля. Ще двоє людей дістали травми, вони доставлені в лікарню.
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