В Одесі водій джипа BMW обстріляв маршрутку

Сьогодні близько 14.00 в Одесі на вулиці Пантелеймонівській, що примикає до торгового центру «Новий Привіз», водій сірого джипа «BMW Х-5» обстріляв міжміське маршрутне таксі, що рухалося за маршрутом «Одеса-Орлівка».

Як повідомила УНІАН керівник ЦГЗ ГУМВС України в Одесі Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА, водій джипа тричі вистрілив з пістолета в шофера маршрутки, котрий трохи не зіткнувся на проїжджій частині з цим «BMW Х-5».

Водій маршрутки госпіталізований. Загрози його життю немає.

Співробітники міліції вважають, що між водіями стався конфлікт на грунті дотримання правил дорожнього руху.

Зловмисник, який стріляв імовірно з пневматичної зброї, зник з місця події. Встановлюється його особа.