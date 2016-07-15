Волонтерське об'єднання "Народний Тил" запрошує вас зустріти дітей загиблих військових, що повертаються з двотижневого відпочинку в Болгарії

47 дітей та шестеро їхніх мам провели два тижні на морі за рахунок одного-єдиного спонсора, громадянина іншої держави. Наприкінці липня на відпочинок їде й друга група з 50 осіб. Таким чином, за рахунок анонімного благодійника відпочине майже сто дітей, що лишилися без тата.

Наразі ж «Народний Тил» висловлює окрему подяку тим, завдяки кому вже відпочили діти:

- анонімному спонсору з іншої країни;

- авіакомпанії «Роза вітрів» (за стовідсотково безкоштовне авіаперевезення)

- Послу Республіки Болгарія в Україні Красіміру Мінчеву та Консулу Благоміру Бацанову

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Дата зустрічі дітей: п'ятниця, 15 липня

Час: 15.55

Місце: аеропорт «Бориспіль» (просимо уточнювати на сайті аеропорту інформацію щодо рейсу Бургас-Київ авікомпанії «Роза вітрів»)

Контактна особа до прильоту літака: 067 948 66 20 (Ірина Гук)

Координатор поїздки, контактна особа після прильоту літака: 097 100 64 33 (Світлана Бахвалова)