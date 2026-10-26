Овочі дорожчають, вартість огірків злетіла майже вдвічі: які зараз ціни

У фруктово-ягідному сегменті, навпаки, дешевшають персики та кавуни.

Гуртові ціни на огірки в Україні зросли за тиждень майже в два рази – з 40-60 до 70-100 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Дорожчають і інші овочі, зокрема борщового набору – білокачанна капуста додала з 16-18 до 18-22 грн/кг, а буряк – з 13-15 до 14-16 грн/кг. Водночас ціни на картоплю залишилися незмінними – нею торгують в межах 10-13 грн/кг.

Зросли ціни на кабачки – з 25-30 до 30-40 грн/кг та баклажани – з 40-55 до 45-75 грн/кг. Приємним виключенням стала цвітна капуста, кілограм якої подешевшав одразу на 10 гривень – з 40-50 до 30-40 грн/кг.

Відео дня

У фруктово-ягідному сегменті фіксують відчутне і дещо нетипове здешевшання персиків – зі 115-125 до 80-100 грн/кг та нектарину – зі 100-120 до 80-120 грн/кг.

Вдвічі опустилася нижня планка цін на кавуни – з 15-17 до 8-15 грн/кг. Серед цитрусових дешевшають лимони, які продають по 55-75 грн/кг проти 70-85 грн/кг за тиждень до цього.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що деякі продукти в Україні до кінця осені зростуть в межах 10-20%. В зоні особливого ризику молочні продукти, овочі та хліб.

Гречана крупа в Україні з початку минулої осені здорожчала більше, ніж в два рази. Експерти ринку вказують, що подальше здорожчання обмежене купівельною спроможністю споживачів та імпортом – вони очікують на стабілізацію цін на гречку.

Вас також можуть зацікавити новини: