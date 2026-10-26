Китайський екшен отримав 91 бал від критиків і став претендентом на 'Гра року'

Оглядачі хвалять динамічну бойову систему, видовищні битви з босами та різноманітність зброї, але відзначають проблеми з продуктивністю та слабкий сюжет.

26 жовтня зняли ембарго на огляди Phantom Blade Zero – китайського екшену в жанрі кунг-фу-панк, який у списку найочікуваніших ігор Steam посідає шосте місце. Геймплейні ролики та трейлери справді виглядали дуже добре, але часто буває так, що реальний продукт виявляється набагато гіршим.

З Phantom Blade Zero цього не сталося: рейтинг гри на OpenCritic заразстановить 91 із 100 на основі 35 рецензій, і це один із найкращих результатів 2026 року. Вище у рейтингу лише Trails in the Sky 2nd Chapter та The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered.

Великі ігрові видання особливо тепло зустріли цей проєкт. IGN, Push Square та TheSixthAxis поставили Phantom Blade Zero 9 балів із 10, а VGC оцінив її на 4 із 5. ЗМІ одностайно хвалять плавну бойову систему, великий вибір зброї та видовищні битви з босами. Завдяки візуальному стилю, постановці в кат-сценах і музиці гра сприймається як кунг-фу-бойовик, що ожив.

Відео дня

До мінусів відносять слабкий сюжет і лінійний дизайн рівнів, але "бойова система настільки хороша, що на це навіть не звертаєш уваги". Крім того, деякі рецензенти зіткнулися з багами та просіданнями fps. Незважаючи на це, багато хто називає Phantom Blade Zero сильним претендентом на звання "Гра року".

Сюжет Phantom Blade Zero розповідає про воїна на ім’я Соул, якого несправедливо звинувачують у вбивстві власного господаря. Після смертельного поранення герой дивом повертається до життя, але дізнається, що йому залишилося всього 66 днів. За цей час він повинен знайти справжнього злочинця та розкрити таємницю того, що сталося.

Студія S-GAME розпочала роботу над Phantom Blade Zero ще у 2016 році, і на певному етапі розробкою гри зацікавилася Sony. Як наслідок, гра вийде 29 жовтня 2026 року лише на ПК та PlayStation 5, оминувши Xbox.

Нещодавно у Steam з’явилася безкоштовна гра, в яку одночасно може грати лише 1 людина у світі. Кожен учасник отримує рівно одну хвилину, після чого управління передається наступній людині у черзі.

Саме зараз у PS Store тривають одразу три розпродажі – на деякі ігри знижка сягає 90%. Крім того, рекордно подешевшали Death Stranding Director’s Cut і Silent Hill 2.

Вас також можуть зацікавити такі новини: