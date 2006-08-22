Особняки Руслани, Зварича, людей Кучми і Литвина (фото)

До селища, де живе міністр Зварич і ректор Скопенко, нині справжнє паломництво, хоч і ціни за сотку – більше $10 тисяч, пише газета «Сегодня» за 21 серпня 2006 р.

Від села Лісники, яке зовсім недалеко від Києва, до Майдану – 20 км. Останні п`ять років Лісники почали заселяти київські політики, артисти, бізнесмени і банкіри, а протягом 2005-2006 років цей процес різко пожвавився.

Зварич. Найвідоміший мешканець села міністр юстиції – живе на пагорбі – у триповерховому будинку (площа 1000 кв. м). Він узяв ще землі, і збирається там будуватися, а цей будинок продати.

Водночас дружина міністра юстиції Романа Зварича Світлана Зварич повідомила УНІАН, що інформація про те, що будинок продається, не відповідає дійсності. Вона також сказала, що Зварич не брав додатково землю, і будинок належить їй, а не йому. (Ця інформація спростовує те, про що повідомив сайт From.ua з посиланням на газету "Сегодня" за 21 серпня 2006 р.)

Руслана. Поруч із Зваричем купила будинок співачка Руслана. Зараз його реконструюють і добудовують. Вже вигнали три поверхи нового приміщення. Поки важко уявити, який вигляд матиме житло у фіналі, оскільки ні даху, ні облицювання немає.

Важливий ректор. На тій же вулиці, але в протилежному боціі від Зварича і Руслани мешкає Віктор Скопенко – ректор Національного університету імені Шевченка. Його триповерховий будинок чи то реконструюється, чи то щойно був побудований, тому ще стоїть в риштуваннях.

Люди Кучми. У сусідньому селі стоять три типові котеджі. Вони належать, як кажуть у Лісниках, «охоронцям Кучми». Це Валентин Жук, колишній начальник гаража, Сергій Кислов, начальник охорони, і Олександр Карась, його посаду в охороні встановити не вдалося.

Людина Литвина. Якщо ви, піднімаючись крутим схилом, на якому розташовані «Стежки», повернете праворуч, а потім, зайшовши в тупик, повернете ліворуч, то побачите дачу Ігоря Сторожука, колишнього прес-секретаря спікера Володимира Литвина. Це велика триповерхова будова з червоної цегли.

From.ua з посиланням на "Сегодня" за 21 серпня 2006 р.