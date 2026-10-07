У Києві серед будинків знайшли нерозірвану балістичну ракету РФ (фото)

На місці події працюють вибухотехніки поліції та підрозділи ДСНС.

У Києві в Дарницькому районі серед житлових будинків знайшли нездетоновану балістичну ракету, яку російська армія цієї ночі запустила по столиці. Про це повідомили у поліції Києва.

"Наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину та в подальшому транспортують її для подальшого знешкодження в умовах полігону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, доступ містян до вказаної території обмежений.

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"Просимо не наближатися до місця проведення робіт, а також у разі виявлення інших підозрілих предметів негайно повідомляти на спецлінії 101 або 102", - звернулися правоохоронці до мешканців.

Атака на Київ 7 жовтня

Як повідомляв УНІАН, у середу РФ масовано вдарила по Україні. По Києву ракети летіли двома хвилями. Під час першої хвилі в Оболонському районі сталося влучання на території нежитлової забудови, в Подільському - у склади, у Дарницькому районі зайнялися уламки на відкритій території, а в Шевченківському ракета влучила на території нежитлової забудови.

Під час другої хвилі, уже під ранок, ворог вдарив балістикою по гаражному кооперативу в Дарницькому районі. Під час гасіння вогню врятували двох людей. Однак двоє загинули.

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