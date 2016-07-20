Круглий стіл на тему "Чи заслужила Верховна Рада України на відпустку?"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

1. Чи можна вважати ефективною роботу нинішнього складу ВР? Чи стала «демократична» ВР продуктивнішою та кориснішою для суспільства, у порівнянні з «парламентом часів Януковича»?

2. Що можуть народні депутати ВР VIII скликання вважати своєю заслугою?

3. Які важливі законопроекти так і не були прийняті ВР? Які шанси, що вони будуть прийняті найближчим часом?

4. Чи є надія, що Рада найближчим часом подолає свої «дитячі хвороби»: «кнопкодавство», прогули депутатів? Чи підуть депутати на введення відповідальності за ці порушення?

5. Позбавлення депутатської недоторканості: ознака демократії чи зведення рахунків? Кого ще можуть лишити депутатської недоторканості найближчим часом?

6. Як зміниться розклад сил у Раді після липневих довиборів?

Учасники круглого столу:

ВАЛЕРІЙ КАРПУНЦОВ, народний депутат України, БПП

ТЕТЯНА ОСТРІКОВА, народний депутат України, «САМОПОМІЧ»

ІГОР АЛЄКСЄЄВ, народний депутат України, «НАРОДНИЙ ФРОНТ»

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Згадка у новинах про цей захід про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).