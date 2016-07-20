Круглий стіл на тему "Чи заслужила Верховна Рада України на відпустку?"
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
1. Чи можна вважати ефективною роботу нинішнього складу ВР? Чи стала «демократична» ВР продуктивнішою та кориснішою для суспільства, у порівнянні з «парламентом часів Януковича»?
2. Що можуть народні депутати ВР VIII скликання вважати своєю заслугою?
3. Які важливі законопроекти так і не були прийняті ВР? Які шанси, що вони будуть прийняті найближчим часом?
4. Чи є надія, що Рада найближчим часом подолає свої «дитячі хвороби»: «кнопкодавство», прогули депутатів? Чи підуть депутати на введення відповідальності за ці порушення?
5. Позбавлення депутатської недоторканості: ознака демократії чи зведення рахунків? Кого ще можуть лишити депутатської недоторканості найближчим часом?
6. Як зміниться розклад сил у Раді після липневих довиборів?
Учасники круглого столу:
ВАЛЕРІЙ КАРПУНЦОВ, народний депутат України, БПП
ТЕТЯНА ОСТРІКОВА, народний депутат України, «САМОПОМІЧ»
ІГОР АЛЄКСЄЄВ, народний депутат України, «НАРОДНИЙ ФРОНТ»
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка у новинах про цей захід про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).