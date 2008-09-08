Самміт Україна-ЄС перенесено до Парижа (фото)
19:48, 08 вересня 2008Разное
1908 0
Захід відбудеться в президентському палаці
Самміт Україна-ЄС перенесено з Евіана до Парижа.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі французького головування в ЄС.
При цьому у прес-службі не уточнили причини перенесення місця проведення самміту.
За наявною на цей час інформацією, самміт відбудеться у Єлисейському палаці і розпочнеться о 13.30 за середньоєвропейським часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter