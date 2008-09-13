На схилі гори Ай-Петрі чоловік проломив собі череп
11:43, 13 вересня 2008Разное
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Два інциденти за добу
У кримських горах травмувалися чоловік і жінка.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасні випадки відбулися напередодні в ялтинському і феодосійському регіонах півострова.
Так, впавши з крутого схилу гори Ай-Петрі, чоловік (1958 року народження) проломив череп. Постраждалого доправлено в Лівадійську лікарню.
Жінка (1978 року народження) травмувалася в районі гори Джан-Кутаран, виконуючи політ на параплані. Постраждалу госпіталізовано в травматологічне відділення Феодосійської міської лікарні .
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