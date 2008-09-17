Вікторія Гресь зшила костюми для світового турне Джанет Джексон

У світовому концертному турі “Rock Witchu Tour» американська поп-співачка Джанет ДЖЕКСОН виступає в сценічних костюмах, створених українським модельєром Вікторією ГРЕСЬ.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН власник торгової марки «Victoria Gres» Аркадій МАСЛОВ.

За його словами, в костюмах від Вікторії ГРЕСЬ виступатиме як сама співачка так і її балет, до складу якого входять 9 чоловіків і 3 жінки. Костюми українського модельєра будуть використані в одному з блоків шоу.

За інформацією А.МАСЛОВА, Дж.ДЖЕКСОН одержала, згідно з підписаним з Будинком Вікторії Гресь контрактом, «костюми і авторські права на ці костюми». «А ми отримали фінансовий результат і другий контракт – використання факту цієї співпраці в будь-яких медійних носіях у всьому світі за винятком Америки», - відзначив власник ТМ.

Суму контракту він не назвав, пославшись на конфіденційність цієї інформації.

Також А.МАСЛОВ повідомив, що турне співачки вже почалося, концерти проходять з 10 вересня. Складається воно з двох частин: перша – північноамериканська, друга – це концерти в країнах Австралії, Азії і Європі. Зокрема, за словами власника ТМ, запланований концерт Дж.ДЖЕКСОН у Москві. Також він не виключив можливість концерту поп-співачки в Києві. А.МАСЛОВ повідомив, що один з цих концертів він хоче відвідати разом з автором костюмів.

У свою чергу В.ГРЕСЬ повідомила, що для неї пропозиція даної співпраці була цілковитою несподіванкою. За її словами, всі переговори за контрактом велися в дуже короткі терміни.

“Події розвивалися доволі швидко. Тобто, впродовж 10 днів ми вели переговори, і після якихось мінімальних співвідношень юридичних ми почали роботу», - розповіла модельєр.

Обговорення контракту і його підписання здійснювалося через стиліста Дж.ДЖЕКСОН і юристів, які його супроводжують. За словами В.ГРЕСЬ, стиліст співачки побачив її колекцію в журналі “Коллізіон” – це була колекція “Осінь – зима 2008-2009” під назвою "Victoria Gres DENIM", представлена на “Українському тижні моди”.

«Вона їх стилістично дуже зацікавила і в принципі їх влаштувало все, що вони побачили в «Коллізіоні», - сказала В.ГРЕСЬ.

Вона також повідомила, що на виготовлення костюмів було відведено дуже короткі терміни, у зв`язку з чим з відпусток були відкликані майстри, і здійснена вся робота. За 1,5 місяця було зшито по три дублі костюмів, що складаються з джинсів, верхнього трикотажу, шкіряних курток, рукавичок, головних уборів і взуття.

А.МАСЛОВ також відзначив, що всі логотипи Будинку Вікторії ГРЕСЬ, якими брендовано одяг колекції, збережено на сценічних костюмах шоу-групи Дж.ДЖЕКСОН.