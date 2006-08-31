Розшифровка ”чорних ящиків” Ту-154, який розбився під Донецьком, завершена

09:31, 31 серпня 2006
Разное
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Про це Рудьковський сказав російським журналістам

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляє, що розшифровка «чорних ящиків" пасажирського літака Ту-154 завершена, і вини українських диспетчерів в катастрофі немає.

Про це він заявив в інтерв`ю російським журналістам, передає «Эхо Москвы».

Водночас у телефоній бесіді з кореспондентом УНІАН на питання, наскільки достовірна ця інформація, М.РУДЬКОВСЬКИЙ порадив звернутися до приймальні міністра транспорту. «Чому ви мені дзвоните на мобільний, передзвоніть в приймальню міністра», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

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