На Львівщині громадянин Румунії потрапив у подвійне ДТП

30 серпня до Сколівської лікарні Львівської області з переломами ребер та струсом головного мозку, отриманими внаслідок ДТП, було госпіталізовано 46-річного громадянина Румунії.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВСУ у Львівській області, цього дня на відрізку автотраси “Київ – Чоп” у Сколівському районі водій автомобіля "Даф 95 XF 3" з напівпричепом, житель Кіровоградської області, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем "Ман", румунської реєстрації, під керуванням 46-річного громадянина Румунії.

Під час оформлення матеріалів даного ДТП інспектори ДАІ Стрийського взводу через сильний дощ запросили громадянина Румунії в патрульний автомобіль "ВАЗ", який знаходився на відстані 14 метрів від краю проїжджої частини. У цей час з боку міста Сколе рухався автомобіль "Даф" з напівпричепом, під керуванням мешканця Черкас. Водій цього авто не впорався з керуванням на слизькій дорозі і почав екстрено гальмувати. Внаслідок цього стався розрив тенту напівпричепа, звідки на патрульний автомобіль ДАІ випав незакріплений вантаж (плити ДСП). Плити ДСП значно пошкодили патрульний автомобіль працівників Державтоінспекції, при цьому важко травмувавши громадянина Румунії, який перебував у патрульному авто.