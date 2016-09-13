Урочисте відкриття другої черги меценатського проекту з реконструкції території Старокиївської гори

Шановні колеги!

Від імені мецената проекту В’ячеслава Москалевського запрошуємо вас 13 вересня об 11:00 ранку на прес-конференцію, присвячену урочистому відкриттю другої черги відновлення території Старокиївської гори за проектом видатного архітектора А.Мілецького.

На відкритті буде презентовано відновлений оглядовий майданчик з відкритими панорамними видами на місто та облагороджену територію з вдосконаленими зонами відпочинку.

Запрошені спікери:

Олексій Резніков – Заступник Голови Київської міської державної адміністрації

В’ячеслав Москалевський – приватний меценат проекту «Відновлення території історичного центру Київа за проектом А.Мілецького»

Євген Нищук, міністр культури України

Марина Соловйова – керівник Громадської організації «Андріївська-пейзажна ініціатива»

Тетяна Сосновська – директор Національного музею історії України

Мета проекту полягає у відродженні історичного центру Києва, як публічного простору з сучасною інфраструктурою та відкритого для загального користування. Проект спрямований на культурний розвиток суспільства та підвищення якості дозвілля мешканців і гостей столиці. Проект відновлення території біля Національного музею історії України реалізується за підтримки соціального проекту «Зробимо разом» та Міністерства культури України за участю Громадської організації «Андріївсько-Пейзажна Ініціатива».

Адреса: вул. Володимирська 2, Національний музей історії України

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