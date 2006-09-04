У Севастополі ”Таврія” зірвалася з висоти 30 метрів
10:11, 04 вересня 2006Разное
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Водій і пасажир загинули
У суботу о 13.45 у Севастополі в районі Блакитної бухти водій “Таврії” під час паркування на дикому пляжі не впорався з керуванням і автомобіль впав на прибережну смугу з висоти 30 метрів.
Водій і пасажир загинули, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
На місце оперативно прибули 7 альпіністів Кримського гірського пошуково рятувального загону МНС України, які за допомогою спеціального обладнання вилучили тіла загиблих із пошкодженого автомобіля, підняли на дорогу і передали працівникам міліції.
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