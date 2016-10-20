Sport Life у Львові: нова тенденція відкриття фітнес-клубів

Схоже на те, що в сімбіозі спорту і комерції все більше набирає популярності і завойовує позиції нова тенденція – відкриття фітнес-клубів у торгівельних, торгівельно-розважальних і бізнес-центрах. Підтвердження цьому – успішний інформаційно насичений пресс-тур, организований з приводу відкриття ще одного фитнес-клубу Sport Life у Львові, що став 49-м у мережі Sport Life в Україні.

Показово, что першими побачили й оцінили новый фітнес-клуб Sport Life у Львові саме журналисти. Чисельні ведучі представники місцевих і центральных засобів массовой информации відмітили знаковую тенденцію: услід за Sport Life Львів УПА при бізнес-центрі «Технопарк» і Sport Life Львів Чорновола, що розмістився на 2-х поверхах торівельного центру «Інтер- Сіті», новый фітнес-клуб теж має прив`язку до бізнес-структури.

І це – не випадково. Ось що сказав журналістам з цього приводу засновник мережі клубів Sport Life ДмитроЄкимов:

- Стратегія нашої компании не змінюється. Нам цікаві всі регіони, адже фітнес потрібен скрізь, мы налагоджуємо зв`язки із забудовниками й девелоперами у всіх містах країни і практично у всіх видах комерційної нерухомості – торгівельних, торгівельно-розважальних, бізнес-центрах. І це – взаємовигідно. Якщо наш фітнес-клуб входить до структури торгівельно-розважальних, торгівельних, бізнес-центрів, то власники збільшують відвідуваність об`єкту на 5-7% в рік. Тобто, Sport Life стає не просто якірним, а супер-якірним орендарем!

В свою чергу, заслужений фінансист України, голова Всеукраїнського благодійного Фонду «Мрії збуваються», меценат, підприємець і інвестор Віталій Ломакович відмітив: «Схоже на те, що наш Львів стає одним з лідерів не тільки IT-індустрії в Україні, але й фітнесу, адже, крім вже діючих, планується відкриття ще 4-х клубів Sport Life. Приємно, що мережа фітнес-клубів №1 в Україні реалізовує такий знаковий проект саме в нашому місті і при цьому – при комерційній нерухомості. Це дуже важлива інвестиція в розвиток місцевої спортивної інфраструктури, скористатися якою відтепер зможе ще більша кількість львів`ян і гостей міста. Поява цих спортивних об`єктів стане приводом для активізації спортивного потенціалу в регіоні.