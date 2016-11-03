Круглий стіл "Якими будуть наслідки оприлюднення е-декларацій?"

3 листопада (четвер) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Якими будуть наслідки оприлюднення є-декларацій?»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

Чи є є-декларування легалізацією майна?

Чи несуть чиновники відповідальність за порушення податкового законодавства?

Які соціальні та психологічні наслідки матиме перший етап є-декларування в Україні?

Декларування доходів держслужбовців: досвід країн ЄС.

Учасники круглого столу:

Віктор Чумак, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції;

Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України;

Олег Покальчук, соціальний психолог;

Віталій Портніков, журналіст.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)​