8-10 листопада в Києві на території Міжнародного виставкового центру (Броварський пр-т, 15, метро «Лівобережна») відбудуться виставкові галузеві події, пріоритетом і спільною метою яких є реалізація державної політики в сфері енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності всіх господарюючих суб'єктів реального сектору економіки - міжнародні спеціалізовані виставки «AQUA UKRAINE», «КомунТех», «ЄвроБудЕкспо», «Енергоефективність. Відновлювана енергетика».

На загальній виставковій площі понад 13 000 кв.м (павільйони №2 та №3) близько 400 підприємств-учасників із 12 країн світу презентують новітні технології, обладнання та послуги, які використовуються в ЖКГ, промисловості, агропромисловому комплексі. На експозиціях будуть представлені системи водопідготовки, водопостачання, водовідведення, обладнання для очистки стічних вод, інженерні мережі, екологічна безпека виробництва, комунальна та дорожньо-будівельна техніка, спецтехніка, технічні засоби організації дорожнього руху, управління відходами, сонячні колектори, котли, теплонасоси, енергоефективні освітлювальні прилади, будівельні та оздоблювальні матеріали, обладнання тощо.

Відвідування заходів – безкоштовне за попередньою реєстрацією.

On-line реєстрація на сайті: www.iec-expo.com.ua