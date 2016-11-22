Експерти обговорять наслідки рішень Міжнародного кримінального суду в Гаазі та резолюції ООН з приводу Криму

Питання, винесені на обговорення:

Які правові наслідки для Росії має класифікація Гаазьким судом ситуації в окупованому Криму як міжнародного військового конфлікту між Україною і країною-агресором Росією?

Що означає вихід РФ з угоди про Міжнародний кримінальний суд? Які юридичні наслідки він має? Як це впливає на доцільність ратифікації Римського статуту Україною?

Які правові наслідки для Росії має прийняття у Третьому комітеті Генасамблеї ООН резолюції про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою?

Як Україна може використовувати в правовій і політичній площині класифікацію Гаазького міжнародного суду і резолюцію ООН для повернення суверенітету над Кримом?

Чи означає голосування в ООН Китаю, Індії, Білорусі, Казахстану та інших країн проти резолюції про окупацію Криму Росією, що ці держави не визнають суверенітет України над півостровом? Чи повинна Україна реагувати на таке голосування? Як і на якому рівні?

Які ще кроки Україна може зробити для запобігання спробам визнання Криму російським?

Учасники круглого столу:

Марина Ставнійчук, кандидат юридичних наук, член Венеціанської комісії 2007-2013 рр.;

Антон Кориневич, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка;

Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Організатор круглого столу: Інститут Горшеніна.

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