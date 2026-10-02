Нейромережа GPT-6 Astra за шість годин зламала шифр Наполеона, якому 217 років

Теоретично таке завдання можна було б виконати й вручну, однак це був би тривалий і трудомісткий процес.

Нейромережа GPT-6 Astra допомогла вперше відновити зміст листа, який Наполеон Бонапарт надіслав одному зі своїх генералів у 1809 році. Зашифроване послання залишалося нерозгаданим понад два століття – ключ до нього було втрачено, пише The Telegraph.

Йдеться про лист до генерала Огюста де Мармона, який на той час перебував на території сучасної Хорватії. Послання за дорученням Наполеона передав його пасинок Ежен де Богарне. У ньому містилася інформація про розташування та пересування французьких і австрійських військ напередодні війни між Францією та Габсбурзькою монархією.

Розшифровкою зайнявся інженер зі штучного інтелекту Картер Черч із компанії SentinelOne. Він використовував модель GPT-6 Astra від компанії OpenAI. На сьогодні це найсучасніша та найпотужніша система штучного інтелекту. На відновлення тексту ШІ знадобилося близько шести годин.

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Рукопис складався з 24 рядків і приблизно 1300 знаків, закодованих складним шифром заміни зі 155 символів. Раніше криптографам вдалося розгадати лише 33 з них. GPT-6 Astra зіставила відомі дані з текстом листа, а потім використала метод імітації відпалу – алгоритм, що дозволяє перебирати різні варіанти та знаходити найбільш ліпші комбінації. Результати також порівнювалися з іншими збереженими текстами того часу.

У підсумку вдалося відновити зміст військового донесення. Наполеон повідомив Мармону про розташування військ і закликав його готуватися до походу, не побоюючись переважаючих сил супротивника. У листі також йшлося про те, що Австрія буде атакована одночасно з кількох напрямків.

За словами Черча, теоретично таке завдання можна було б виконати й вручну, однак це був би довгий і трудомісткий процес. Дослідник також зазначив, що раніше ніколи не займався розшифруванням історичних шифрів, але його надихнула новина про те, як GPT-6 Astra розшифрувала секретне повідомлення Enigma через 80 років.

Як УНІАН уже повідомляв, модель Claude Fable 5.1 за 44 хвилини зламала шифр 17 століття, який не піддавався розшифруванню 373 роки.

За словами OpenAI, GPT-6 Astra виходить за межі звичайних чат-ботів і здатна самостійно виконувати складні комплексні завдання. Розробники стверджують, що цей реліз знаменує початок повноцінної ери загального штучного інтелекту (AGI).

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