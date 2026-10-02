Їжа по всьому світу стрімко дорожчає: найбільше додали зернові, цукор та олія

Ситуацію дещо компенсує здешевшання м’ясної групи.

Продукти харчування по всьому світу здорожчали у вересні в середньому на 1,5%, насамперед завдяки здорожчанню таких сільськогосподарських товарів, як зернові, рослинні олії та цукор. Загалом за рік ціни на продукти зросли вже на 5,8%, ідеться у звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Водночас за місяць вартість молочних продуктів залишилася стабільною, а вартість м’яса – знизилися. Індекс цін FAO наразі на 15,1% нижче за піковий рівень, досягнутий у березні 2022 року.

Зернові за останній місяць зросли в ціні на 5,1%, а за рік – на цілих 17,2%. Зокрема, перебої в торгівлі в Чорноморському регіоні обмежили експортну пропозицію пшеницю та кукурудзи.

Відео дня

Рослинні олії в порівнянні з серпнем додали у вересні лише 0,9%, проте за рік зросли вже на 18,3%. Місячне зростання зумовлене насамперед підвищенням світових цін на пальмову олію, що з лишком компенсувало зниження котирувань на соняшникову олію.

Ціни на соняшникову олію знижувалися третій місяць поспіль через очікування значних обсягів поставок із регіону Чорного моря, хоча тривалі логістичні перебої та обмежені експортні потужності альтернативних маршрутів стримували це падіння.

Ціни на цукор зростають третій місяць поспіль і досягли найвищого рівня з квітня 2025 року. Здорожчання передусім зумовлене очікуваним скороченням світової пропозиції цукру наступного року. Цукор здорожчав на 6,1% за місяць і на 14,7% – за рік.

Вартість м’яса у світі за місяць знизилася в середньому на 1,1% і відкотилася до рівня річної давнини. Зниження відбулося внаслідок падіння котирувань на м’ясо птиці та свинину, тоді як ціни на яловичину та баранину залишалися загалом стабільними.

Індекс цін на молочну продукцію порівняно із серпнем втратив 0,1%. Загалом молочна група залишається на 19,1% дешевшою за показник річної давнини. У вересні дешевшав сир, дорожчало сухе молоко, а ціни на вершкове масло майже не змінилися.

Ціни на продукти – останні прогнози

Через вплив потужного кліматичного явища Ель-Ніньйо світові загрожують високі ціни та дефіцит цукру. Погодне явище матиме шкідливий вплив й на інші культури, зокрема рис, какао, каву та пальмову олію. Пік Ель-Ніньйо прогнозується лише наприкінці поточного року.

Згідно з прогнозами, курячі яйця в Україні будуть дорожчати восени і їхня вартість може зрости до 25% за три місяці. Така ситуація пов’язана як зі скороченням тривалості світлового дня і, відповідно, несучості кур, так і з постійним зростанням собівартості виробництва яєць.

Вас також можуть зацікавити новини: