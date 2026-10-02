Українські наземні дрони тепер ще й плавають, - TWZ

Річки та болота більше не будуть настільки серйозною проблемою для наземної логістики на фронті, як досі.

Українські військові вперше застосували наземний роботизований комплекс, спеціально пристосований для подолання водних перешкод, під час логістичної місії на фронті. Про деталі операції американському виданню The War Zone (TWZ) розповів командир підрозділу наземних роботів Alter Ego 93-ї окремої механізованої бригади, який назвався за позивним Електрик.

За словами військового, потреба в такій техніці виникла через ділянки фронту, де річки, заболочені території та інші водні перешкоди ускладнювали або повністю блокували доставку вантажів наземними безпілотниками. Міністерство оборони України звернулося до підрозділу із проханням допомогти розв’язати цю проблему.

Розробка амфібійної машини тривала відносно недовго. "Весь процес від розробки до бойового застосування зайняв менше трьох місяців", - розповів командир.

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Фахівці підрозділу пішли двома шляхами. В одному випадку вони взяли наземний дрон, який уже використовували, і пристосували його до роботи на воді. В іншому – використали готову амфібійну машину, але суттєво її доопрацювали. Зокрема, військові змінювали електроніку, програмне забезпечення, гідроізоляцію та системи зв’язку. У випадку наземного робота намагалися зберегти його характеристики під час руху по суші, додавши необхідні механічні компоненти та захист від води.

Однією з головних проблем стала відмінність між випробуваннями на полігонах і реальними умовами бойової роботи. За словами Електрика, деякі комерційні системи можуть плавати й пересуватися суходолом під час тестів, однак цього недостатньо для використання на фронті. Саме досвід інженерів підрозділу, які працюють поблизу передової, допоміг визначити, які рішення справді придатні для бойових умов.

Першу амфібійну місію обрали для забезпечення ділянки, де водні перешкоди не дозволяли звичайним наземним дронам доставляти вантажі. У підрозділі зазначають, що наземні дрони вже перевозять сотні тонн логістичних вантажів, але раніше їхні можливості були обмежені річками та іншими водоймами. Тепер військові планують масштабувати технологію для інших подібних ділянок фронту.

Перша спроба виконати місію завершилася невдачею через технічну проблему. Після цього військові проаналізували причини, усунули недоліки й повторили операцію.

Під час успішного заїзду робот подолав близько 40 кілометрів в один бік, після чого повернувся назад. Загальна дистанція, за словами військового, становила приблизно 70 кілометрів. Машина перевозила їжу та інші необхідні припаси. Під час виконання завдання вона потрапила під російський вогонь, але змогла його пережити.

Наразі амфібійний наземний дрон не є автономним: оператор повністю керує ним вручну. Військовим довелося не лише розробити саму машину, а й навчити операторів працювати з нею у воді та розробити відповідну тактику застосування. Штучний інтелект під час цієї місії не використовували.

Командир також повідомив, що амфібійні дрони можуть отримати й інші завдання в майбутньому.

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Як писав УНІАН, F-16 довели високу ефективність у боротьбі з новими російськими дронами, але Україна може використовувати лише половину свого авіапарку. Частина літаків тривалий час перебуває в Європі на ремонті, що затягує їхнє повернення й знижує оборонні можливості.

Також ми розповідали, що Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7 проти російської цілі. Хоча удар має радше символічне значення через обмежені виробничі потужності, ракета дає можливість уражати об’єкти, недоступні для дронів.

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