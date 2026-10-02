Рух метро через Південний міст можна відновити за однієї умови, - Кличко

Рада оборони столиці розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві.

Метрополітен готовий відновити рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги після російських атак, але є одна умова. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що 2 жовтня Рада оборони столиці розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві.

За його словами, заслухали військових, правоохоронців, ДСНС, комунальні служби, всі надали пропозиції щодо забезпечення безпеки з урахуванням необхідності логістичного транспортного сполучення між лівим та правим берегами в місті. Він наголосив, що пропозиції Ради оборони надають центральним органам влади.

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"Обговорили також питання про рух зеленої гілки метро. Метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури", - зазначив Кличко.

Атаки на Південний міст у Києві

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 1 жовтня, Росія двічі за допомогою безпілотників атакувала Південний міст у Києві. За даними мера столиці Віталія Кличка, зафіксовано влучання поблизу опорної частини споруди. Під час атаки по мосту проїжджав поїзд метро, пасажири та машиніст не постраждали.

Рух призупинили по мосту, а пізніше наземний громадський транспорт знову запустили. Роботу метро не відновлювали.

2 жовтня вранці Росія повторно завдала удару по Південному мосту в Києві. Про нього стало відомо близько 05:03.

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