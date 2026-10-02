Знахідка на мільйон доларів: американець знайшов діамант вагою 6 каратів

Щороку у цьому парку знаходять від 400 до 800 дорогоцінних каменів.

Резервіст ВМС США знайшов камінь вагою 6 каратів - найбільший діамант, виявлений у парку Crater of Diamonds цього року.

Діамант вагою 6,03 карата знайшов резервіст ВМС США Джек Пірейдін, який понад 12 років шукає дорогоцінне каміння в Арканзасі, пише The Independent.

Пірейдін відверто зізнається: його захоплення пошуком дорогоцінного каміння досі не приносило йому грошей. Однак камінь, який на початку цього року він разом із другом викопав на території одного з родовищ в Арканзасі, не був схожий на жоден із тих, що йому доводилося знаходити раніше. Колекціонери повідомили чоловікові, що діамант може коштувати понад $1 млн.

Відео дня

Водночас один досвідчений оцінювач заявив, що камінь такого розміру та якості може коштувати приблизно чверть цієї суми.

"О боже! О боже!" – вигукував Пірейдін, транслюючи знахідку в прямому ефірі в TikTok.

"Чорт забирай, у нас великий камінь!" – кричав він після того, як промив гравій із відра, а потім висипав його на стіл. Серед каміння засяяли грані діаманта вагою 6,03 карата - камінь приблизно завбільшки з ніготь.

Йдеться, що це найбільший діамант, знайдений цього року в державному парку Crater of Diamonds.

"Відтоді як колишня відкритa алмазна шахта у 1972 році стала частиною державного парку, там знайшли понад 37 тисяч діамантів. За $15 відвідувачі парку можуть набрати відро об'ємом близько 19 літрів із камінням і залишити собі всі дорогоцінні камені, які знайдуть. Більшість таких знахідок невеликі та коштують, можливо, кілька сотень доларів", - розповіли автори.

Найбільший діамант, коли-небудь знайдений у США, – камінь вагою 40,23 карата під назвою Uncle Sam ("Дядько Сем") – також походить із цього парку. Його виявили у 1924 році.

За даними ЗМІ, Пірейдін родом із Міссурі. Він намагається знайти свою удачу в парку з 2013 року. Заради свого захоплення чоловік навіть переїхав до сусіднього міста Мерфрісборо.

"Я настільки це люблю", – розповів він Associated Press.

Більшість знайдених ним діамантів Пірейдін продавав через інтернет.

За словами працівниці парку Сари Бівенс, щороку тут знаходять від 400 до 800 діамантів. Більшість із них важить близько чверті карата.

Втім, трапляються й більші камені, зазначив заступник керівника парку Веймон Кокс.

У 2020 році менеджер банку з Арканзасу знайшов у парку діамант вагою 9 каратів, а у 2024 році французький турист виявив тут 7-каратний діамант.

У США є лише кілька місць, де знаходять діаманти

Діаманти кристалізуються під величезним тиском і за надзвичайно високих температур глибоко всередині Землі. Згодом вулканічна активність виносить їх на поверхню, після чого вода або вітер можуть розносити камені.

За словами старшого менеджера Гемологічного інституту Америки Натана Ренфро, природні діаманти часто мають мутний вигляд і незвичайну форму. Під час огранювання та полірування, після яких камінь набуває вигляду, придатного для продажу в ювелірному магазині, діамант втрачає приблизно 25% своєї початкової ваги.

За словами Ренфро, у США відомі лише два первинні родовища діамантів – місця, де стовпи колись розплавленої вулканічної породи вийшли на поверхню. Одне з них – Crater of Diamonds, друге – Kelsey Lake у Колорадо. Землю там відновили після того, як кілька років тому припинила роботу промислова гірничодобувна компанія.

Сьогодні парк в Арканзасі є одним із небагатьох місць у світі, де будь-хто може самостійно шукати діаманти та забрати знайдене із собою.

"Це справді надзвичайно, що така можливість доступна для широкого загалу. Більшість алмазних шахт мають дуже сувору систему безпеки", – сказав Ренфро.

Втім, чи принесе знахідка Пірейдіну великий прибуток, поки що невідомо. За словами сертифікованої оцінювачки дорогоцінного каміння Лаури Стенлі з Літл-Рока, типовий діамант із парку вагою 0,17 карата можна продати приблизно за $700. Водночас високоякісний жовтий діамант вагою 6 каратів, знайдений у цьому парку, може коштувати близько $250 тисяч. Частково висока ціна пояснюється його походженням.

"Це окрема категорія. Це єдине місце в Америці, де можна самостійно знайти свій діамант, і його неможливо порівнювати з діамантом з будь-якого іншого місця", – сказала Стенлі.

Кристал Uncle Sam згодом огранили та відполірували, отримавши діамант вагою 12,42 карата. Його подарували Національному музею природознавства Смітсонівського інституту, де він представлений на виставці "Великі американські діаманти".

Інші цікаві знахідки

Нагадаємо, студент, який підробляв на бельгійському будівництві, під час земляних робіт з прокладання каналізаційної системи натрапив на золотий скарб. Вартість знахідки оцінюється приблизно в 9 мільйонів євро. Йшлося, що юнак працював із колегами на місці колишньої пивоварні на вулиці Ван Лангенховестраат у Сінт-Гілліс-Дендермонде. Це приблизно за 30 км на північний захід від Брюсселя.

Вас також можуть зацікавити новини: