Росія і Україна погодили баланс газу до кінця 2006 року

Росія і Україна практично погодили баланс газу до кінця 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні глава уряду Росії Михайло ФРАДКОВ журналістам у Москві після зустрічі зі своїм українським колегою Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Ми практично домовилися про баланс газу до кінця цього року. І зараз продовжуємо роботу на три роки, а можливо й на п`ять, хотілося б і на більше», - сказав російський прем`єр.

Він додав, що в цих домовленостях обговорюються як формули постачань, так і формули розрахунку ціни.

«Ця робота знаходиться на завершальному етапі, що стосується 2006 року», - додав російський прем`єр.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що практично з перших днів спільної роботи з урядом Росії сторонам вдалося забезпечити закачування газу в підземні газові сховища і подолати те відставання, яке склалося з початку року.

«Я переконаний, що ми взагалі знімемо питання стабільного транзиту газу в Європу», - сказав український прем`єр.

Що стосується переговорів про постачання газу на найближчі 3-5 років, то, за його словами, їх планується закінчити в жовтні.

Говорячи про присутність компанії «РосУкрЕнерго», В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що зараз уряд веде всі переговори на рівні ВАТ «Газпром». Що ж до оператора постачань газу, то, за словами прем`єра, договори, підписані на 2006 рік, зберігаються і виконуватимуться до кінця року.

Як повідомляв УНІАН, RosUkrEnergo AG (зареєстрований в Швейцарії) є ексклюзивним постачальником російського і середньоазіатського природного газу до України з початку 2006 року. 50% акцій компанії належить «Газпрому».

4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки газу до України, згідно з якою Україна купуватиме газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго». У свою чергу «РосУкрЕнерго» купує газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів.