Топ-10 рейтингу "Еліта Росії"

Версія "Коммерсанта"

Топ-10 рейтингу "Еліта Росії 2008", оприлюднений газетою "Коммерсант" за опитуванням росіян, проведеним соціологами. 1. Путін Володимир - прем`єр-міністр РФ 2. Медведєв Дмитро - президент РФ 3. Пугачова Алла - співачка, член Громадської палати 4. Жириновський Володимир - лідер Ліберально-демократичної партії, депутат Державної думи 5. Шойгу Сергій - міністр з надзвичайних ситуацій 6. Зюганов Геннадій- голова ЦК Комуністичної партії РФ, депутат Державної думи 7. Міхалков Микита - кінорежисер, голова правління Союзу кінематографістів РФ 8. Лужков Юрій - мер Москви 9. Іванов Сергій - перший заступник голови уряду РФ 10. Кобзон Йосип - співак, депутат Державної думи

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