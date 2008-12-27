Топ-10 рейтингу "Еліта Росії"
00:58, 27 грудня 2008Разное
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Версія "Коммерсанта"
Топ-10 рейтингу "Еліта Росії 2008", оприлюднений газетою "Коммерсант" за опитуванням росіян, проведеним соціологами.
1. Путін Володимир - прем`єр-міністр РФ
2. Медведєв Дмитро - президент РФ
3. Пугачова Алла - співачка, член Громадської палати
4. Жириновський Володимир - лідер Ліберально-демократичної партії, депутат Державної думи
5. Шойгу Сергій - міністр з надзвичайних ситуацій
6. Зюганов Геннадій- голова ЦК Комуністичної партії РФ, депутат Державної думи
7. Міхалков Микита - кінорежисер, голова правління Союзу кінематографістів РФ
8. Лужков Юрій - мер Москви
9. Іванов Сергій - перший заступник голови уряду РФ
10. Кобзон Йосип - співак, депутат Державної думи
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