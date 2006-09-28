Загинув депутат міськради від блоку Вітренко
08:29, 28 вересня 2006Разное
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Проводиться розслідування
Сьогдоні вночі у Дніпропетровську внаслідок зіткнення легкового автомобіля "Mersedes-E-500" з опорою лінії електропередач загинув депутат Дніпропетровської міської ради від блоку Наталії Вітренко Ігор Романюк.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, ще дві особи постраждало. Їх з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до міської лікарні. Попередня причина ДТП - перевищення швидкості автомобіля.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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