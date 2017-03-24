Медійний марафон "Ґендерна рівність в Україні – на крок ближче": українці все більше довіряють жінкам у політиці

22 березня у Києві відбувся медійний марафон «Ґендерна рівність в Україні – на крок ближче», присвячений обговоренню позитивних змін у сприйнятті ґендерної рівності, у рамках проекту «Підвищення видимості жінок та боротьба з ґендерними стереотипами у національній та місцевій політиці України», організований Національним Демократичним Інститутом (НДІ).

Захід відвідали понад 200 учасників, серед яких дипломати Королівства Швеції, Великої Британії, Сполучених Штатів та Канади, політики, держслужбовці, громадські активісти та представники медіа. Під час марафону учасники дізналися про надихаючі історії справжнього лідерства жінок. «За півтора роки, що я знаходжусь в Україні я бачу достатньо значимий прогрес. Я бачу, що підвищується роль жінок. Я думаю, що вона ще має підвищитися. Як я вже казала, ми повинні мати більше жінок у політиці, особливо на місцевому рівні», - зазначила Джудіт Гоф, Посол Великої Британії в Україні.

Мартін Хаґстрьом, Посол Королівства Швеції в Україні зауважив, що жінок у парламенті і досі дуже мало, але люди готові голосувати за жінок. «Я думаю, що партії повинні зважати на це в контексті наступних виборів. Шведський досвід доводить, що варто робити ставку не на половину населення, а на всі сто відсотків населення. В Україні сьогодні жінки складають 54% і якщо ви хочете, щоби українська економіка була потужною, щоби Україна стрімко розвивалася треба думати про інтереси і залучати всі 100% населення», - зазначив Посол.

Щодо боротьби з ґендерними стереотипами Джордж Кент, Заступник Голови місії США в Україні, зауважив, що це залежить від батьків, шкіл, суспільства. «Я думаю, що це фундаментальний обов'язок батьків, але й школи також відіграють дуже важливу роль. Якщо діти в школах чують, що повинна бути рівність, що немає таких стереотипів, що має робити тільки хлопець, або тільки дівчина, тоді вони розуміють, що всі вони можуть бути рівними», - додав він.

Про важливу роль ЗМІ у боротьбі з ґендерними стереотипами додав Карім Моркос, Голова відділу міжнародного розвитку Посольства Канади в Україні: "У Канаді, наприклад, ЗМІ почали боротьбу зі стереотипами - говорили про це та розробили спеціальний словник, який є хартією, яку вони підписали проти ґендерних стереотипів".

У рамках марафону відбулося обговорення ефективності існуючих інструментів та досягнень на шляху до ґендерної рівності в Україні. «Найбільший крок уперед буде, звичайно, введення квот - якщо ми говоримо про парламентські вибори. Це буде найкращий шлях до посилення ґендерної рівності. Квоти, звичайно не потрібні на тривалий час, але вони необхідні зараз аби дати жінкам поштовх до участі у парламентських виборах, де їхня присутність потрібна», - зазначила Головний радник і старший директор НДІ в Україні Мері О'Хейґен.

Українці готові довіряти прийняття рішень жінкам, свідчать результати досліджень НДІ. Майже 50% населення України хоче бачити паритетне представництво жінок і чоловіків у Верховній Раді. Тепер слово за парламентом, який має зробити крок назустріч до досягнення ґендерної рівності в Україні.