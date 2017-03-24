ЗАЗ не брав кредитів в "Дельта Банку"

Дев'ять років тому Запорізький Автомобілебудівний Завод отримав кредит в іноземному «Сведбанку», і сумлінно обслуговував всі свої кредитні зобов'язання. У 2013 році, в зв'язку з погіршенням становища ринку банківських послуг «Сведбанк» пішов з України. З величезним дисконтом «Сведбанк» був куплений «ОМЕГА БАНКОМ», а потім переоформлений на «Дельта Банк», які були підконтрольні Миколі Лагуну. В результаті низки угод «Дельта Банк» став власником активів, депозитного портфеля і боргових зобов'язань «Сведбанку», серед яких опинилася кредитна лінія Запорізького Автомобілебудівного Заводу.

При переукладання договору, тодішнє керівництво «Дельта Банку» зажадало переоформлення за новими правилами прав власності заводу на нерухомість, якою був забезпечений кредит «Сведбанку», що вимагало часу.

В результаті, колишнє керівництво банку віддало перевагу укладанню з іншими компаніями групи УкрАВТО договору майнового поручительства по автомобілям в простій письмовій формі. А це суперечило вимогам закону, який передбачав обов'язкове нотаріальне оформлення таких договорів. По мірі отримання документів на нерухомість за новими правилами, Запорізький Автомобілебудівний Завод став передавати її в заставу банку, який перестав виконувати свої зобов'язання і не здійснював пропорційного звільнення автомобілів із застав.

У той час «Дельта Банк» був більше зайнятий проблемою підтримки власної платоспроможності і був занепокоєний тільки отриманням рефінансування від Національного Банку України.

Запорізький Автомобілебудівний Завод і його майнові поручителі мають повне юридичне і моральне право оскаржувати договори, укладені з порушенням законів України колишнім керівництвом «Дельта Банку». Особливо в ситуації, коли на ринок України хлинули автомобілі з пробігом без сплати податків, що поставило всю автомобільну промисловість України, включаючи ЗАЗ, на грань банкрутства.

Іншими словами, Запорізький Автомобілебудівний Завод не отримував в кредит ніяких коштів з депозитів українських вкладників «Дельта Банку». Це була кредитна лінія шведського банку, яка в підсумку низки угод, за копійки опинилась в управлінні «Дельта Банку».

ДОВІДКА.

Корпорація «УкрАВТО» - найбільша і найстаріша автомобільна компанія України. Протягом багатьох років компанія забезпечує інноватівною і високотехнологічною роботою десятки тисяч людей. Єдина компанія з повним циклом виробництва автомобілів. Корпорації довіряють більше 1 000 000 клієнтів. Daimler AG, General Motors, Maserati S.p.A., KIA Motors, Nissan, Toyota, Chery, АвтоВАЗ цінують Корпорацію УкрАВТО як надійного і професійного партнера.