Круглий стіл "Чи існує для України альтернатива запозиченням МВФ?"

Круглий стіл відбудеться 6 квітня 2017 року о 12:00. Організатор – Інститут Горшеніна.

Питання до обговорення:

1. Які чинники впливають на взаємовідносини України з міжнародними донорами? Коли ми зможемо відмовитися від кредитів МВФ та вийти на ринки зовнішніх запозичень?

2. Чи не ускладнить негативне рішення Лондонського суду по «кредиту Януковича» вихід України на ринки зовнішніх запозичень?

3. Як вплине антикорупційне розслідування у Нацбанку на взаємовідносини з міжнародними донорами?

4. Хто зможе очолити Нацбанк після Валерії Гонтаревої?

5. Чи може Україна собі дозволити підвищення пенсій восени 2017 року? За рахунок чого?

6. Чи є в України шанси виконати меморандум МВФ? За умови, якщо склад кабміну та парламенту залишиться незмінним та за умови, якщо зміниться.

Учасники круглого столу:

1. Олег Устенко, Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера;

2. Ігор Уманський, в.о. міністра фінансів України у 2009-2010 рр;

3. Володимир Сіденко, науковий консультант Центру Разумкова з питань економіки;

4. Руслан Чорний, керуючий партнер "Фінансового клубу".

5. Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій

Модератор круглого столу - Андрій Яніцький, редактор економічного відділу LB.ua.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).​