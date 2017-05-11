Експерти обговорять, які можливості для України відкривають рішення суду ООН і Ради Європи щодо Криму

11 травня 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Рішення міжнародного суду ООН і Ради Європи щодо Криму: нові можливості для України?"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання до обговорення:

1. Ситуація із захистом прав українців і кримських татар в окупованому Криму.

2. Які нові можливості для України відкривають рішення міжнародного суду ООН і Ради Європи щодо Меджлісу?

3. Чи має Україна цілісну стратегію повернення Криму в міжнародно-правовій площині?

4. Які важелі впливу на ситуацію має і використовує Меджліс?

5. Подальші перспективи розгляду кримської справи і можливість нових позовів України до Росії в міжнародному суді ООН.

Учасники круглого столу:

- Георгій Логвінський, народний депутат України, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, Заслужений юрист України, адвокат, правозахисник;

- Надія Цок, посол з особливих доручень МЗС України;

- Володимир Казарін, ректор Таврійського національного університету;

Модератор - Ігор Соловей, керівник відділу "Світ", LB.ua.

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Згадування у новинах про цей захід про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).