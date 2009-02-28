Microsoft заблокувала обліковий запис лесбіянки

Представники компанії Microsoft підтвердили інформацію про те, що вони заблокували обліковий запис лесбіянки в Xbox Live, пише IGN. За їх словами, дівчина порушила правила користування мережевим сервісом, відкрито заявивши про свою сексуальну орієнтацію. Поки не повідомляється, чи дозволять їй повернутися в Xbox Live, якщо вона внесе необхідні зміни до облікового запису.

В офіційній заяві Microsoft наголошується, що в профілі користувача заборонено залишати записи, абревіатури чи натяки сексуального характеру. Згідно з правилами, всі такі акаунти блокуються, а користувачів повідомляють, чому це відбулося. У Microsoft обіцяють розбанити користувача, якщо він внесе необхідні поправки.

Спочатку історію дівчини на ім`я Тереза (Teresa) оприлюднило видання The Consumerist. За її словами, деякі користувачі почали переслідувати і ображати її в Xbox Live за те, що вона зазначила в обліковому записі свою сексуальну орієнтацію. Пізніше Microsoft заблокувала акаунт лесбіянки, пославшись на скарги інших гравців.

Це не перший випадок, коли Microsoft блокує облікові записи користувачів за те, що в своїх профілях вони використовують фрази, що стосуються сексуальної орієнтації. У 2008 році користувача theGAYERgamer забанили за те, що в його ніку було слово "гей".

Попри сувору політику щодо таких користувачів, корпорація все ж таки намагається вирішити питання сексуальної дискримінації в Xbox Live. Один з представників Microsoft зазначив, що нині в компанії намагаються знайти спосіб, який дозволив би геймерам вільно повідомляти свою орієнтацію, не ображаючи інших користувачів.

Лента.ру