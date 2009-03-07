На рішення Пугачової піти з сцени вплинула "жовта преса"

Автор багатьох хітів Алли Пугачової, поет-пісняр Ілля Резник вважає, що рішення співачки припинити концертну діяльність пов`язане з погіршенням її здоров`я, викликаним, зокрема, публікаціями в "жовтій пресі".

"Це рішення пов`язане також з її психологічним станом, з її реакцією на "жовту пресу", всілякі негарні публікації. Вона, справді, дуже переживає, її дуже непокоїть усе те перетрушування старої білизни, що не може не позначатися на здоров`ї - тиск підскакує, починаються гіпертонічні кризи", - сказав РІА "Новости" Ілля Резник.

Він зізнався, що сам переживає навіть через одну якусь жовту статтю, "а про Пугачову їх пишуть сотні".

Про своє прощання зі сценою, якій Пугачова присвятила більше 40 років, вона оголосила напередодні на прес-конференції.

На думку Резника, "якщо Алла піде з концертної сцени в розквіті сил - це буде справжня трагедія, тому що вона така одна, і наступника я не бачу".

"Але у мене жевріє боязка надія, що мине рік-другий, вона відновить сили, поправить здоров`я, настрій у неї поліпшиться, і вона знову повернеться", - вважає поет-пісняр.

Він також зазначив, що у Примадонни були і, напевно, будуть цікаві театральні пропозиції.

"Волчек, з якою Алла давно дружить, вже пропонувала їй якісь конкретні театральні проекти. Віктюк казав мені, що давно мріє попрацювати з Пугачовою", - розповів співрозмовник агентства.