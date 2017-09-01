Марина Порошенко та Валентин Резніченко відкрили першу в Україні ресурсну кімнату для особливих дітей

Перша леді держави Марина Порошенко та голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у селищі Петриківка на Дніпропетровщині відкрили реконструйовану школу з першою в Україні ресурсною кімнатою та медіатекою для дітей з особливими потребами. Про це повідомляє прес-служба обласної держадміністрації.

Проект було реалізовано за технічним завданням Благодійного Фонду Порошенка, який втілює програму «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», та за сприяння голови Дніпропетровської ОДА. Ресурсна кімната - спеціально облаштований клас, де діти з особливими потребами зможуть вчитися за індивідуальною програмою. Корекційні педагоги допомагатимуть хлопчикам та дівчаткам, зокрема, отримати повсякденні побутові навички. Для цього придбані всі необхідні меблі та техніка.

«Сьогодні ми відкриваємо Петриківську школу. Саме такими мають бути опорні школи по всій Україні. Це дійсно приклад для багатьох регіонів, як треба допомагати особливим дітям отримувати якісні знання в гарних умовах. Участь у проекті з розвитку інклюзивної освіти беруть п’ять областей, але ресурсна кімната у Петриківській школі - найперша. Це зразок, який буде впроваджуватись в інших регіонах», - зазначила дружина Президента України Марина Порошенко.

Ресурсна кімната створена за європейськими стандартами та адаптована до українських реалій. Подібні приміщення функціонують у навчальних закладах США, Норвегії, Данії, Литви та Молдові, а тепер їх перевагами користуватимуться четверо учнів з особливими потребами Петриківської школи.

«Нарешті діти з особливими потребами отримали можливість відвідувати звичайні школи. Ми розуміємо хвилювання цих дітей та їхніх батьків, тому робимо все, щоб зробити навчання максимально комфортним. Окрім ресурсної кімнати, цьогоріч відкриваємо медіатеки у 50 школах області. Тут можна позайматися з корекційним педагогом, почитати, посидіти в Інтернеті, відпочити, поспілкуватися з однолітками. Одну з таких кімнат облаштували в Петриківській школі. Загалом в області працюють вже майже 150 інклюзивних шкіл, де навчаються близько 400 дітей», – розповів Валентин Резніченко.

Щоб діти навчалися в комфортних умовах, Петриківську школу відремонтували уперше за 87 років, замінили всі комунікації, встановили нові вікна, утеплили фасади. Загалом цьогоріч команда Валентина Резніченка реконструює в області 25 шкіл.