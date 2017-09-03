Двотижневий Всеукраїнський Автопробіг R500

З 03 по 17 вересня 2017 року в 24 областях країни проходитиме Автопробіг, присвячений святкуванню 500-річчя Реформації в Україні та світі.

Географія проекту: 24 області країни, понад 100 населених пунктів, 14днів, 100 людей? 5000 кілометрів.

Початок: Перші колони машин стартують 3 вересня о 10:00 з найвіддаленіших українських міст: Авдіївка, Маріуполь, Бердянськ, Ізмаїл, Чонгар, Сєвєродонецьк, Чернівці, Ужгород. До яких приєднаються інші міста та села, які будуть разом рухатись по узгодженому маршруту Автопробіга протягом двох тижнів.

Фінал: Всі автомобілі одночасно фінішують 17 вересня на Хрещатику, де з 10.00 до 21.00 буде проходити велике Свято Подяки, за участю зірок естради, соціальних діячів, політиків, а найголовніше – Ніка Вуйчіча, всесвітньо відомого мотиваційного спікера, людини без рук і ніг, який спеціально прилетить з Сполучених Штатів Америки з ексклюзивним виступом.

Мета: Проголосити єдність та територіальну цілісність України. Запросити українців приєднатися до Свята Подяки в Києві, або оглядати пряму трансляцію на телеканалі «Надія». Звернути увагу суспільства, влади на соціальні проблеми, а найголовніше важливість впровадження нових, позитивних традицій на рівні міст, сел та кожної родини. Обєднати мильйони українців, щоби дати їм віру замість депресії та зневіря, оновити надію, там де загублені орієнтири духовності та моральності, а найголовніше зміцнити любов один до одного і до України.

Програма: Під час зупинок організаторами будуть проводиться різні інформаційно-комунікативні заходи: квести, спортивні змагання, майстер-класи, зустрічі з студентами, а також прес-конференції та брифінги. В Донецькій та Луганській областях лунатиме молитва за мир, а в Херсонській – за кримських татар. По дорозі учасники заходу збиратимуть прапори областей.

Додаткова інформація: Захід проходить в рамках святкування 500 років Реформації згідно з Наказом Президента № 357/2016 від 26.08.16 р.

Акредитація, детальна програма та додаткова інформація:

Анна Пустовіт, київський прес-центр R500

pustovitaa13@gmail.com, тел. (096) 64-34-010