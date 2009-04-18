Зловмисник паралізував роботу суду часниковою олією

Слухання справи в королівському суді Брістоля були перервані через нестерпний запах, причиною якого стало розлита в приміщенні часникова олія, повідомляє The Guardian. Відповідач, адвокати і персонал були вимушені залишити будинок, багато хто скаржився на головний біль і нудоту.

За підозрою в забрудненні приміщення затримано 50-річного чоловіка, слідчі почали його допит. Після проведення аналізів експерти з`ясували, що рідина не становить небезпеки для людей, проте для впорядковування приміщення довелося викликати фахівців з прибирання промислових приміщень.

За версією слідства, часникове масло було розлите вздовж батарей опалення, крім того, зловмисник налив його в горщики з рослинами. У повідомленні не наводяться версії, кому і з якою метою знадобилося переривати засідання суду в такий незвичний спосіб.

Міністерство юстиції заявило, що проведе інспекцію охорони суду. На вході до будинку суду є вся необхідна апаратура: металошукачі, ручні детектори, а також сканери, якими охорона мала перевіряти всі предмети, що потрапляють до приміщення.

Лента.ру