Зустріч фахівців "Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини" із лауреатом Нобелівської премії в галузі медицини і фізіології Харальдом цур Хаузеном

18 вересня о 17.00 відбудеться професійна зустріч провідних учених та фахівців в галузі медицини «Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини» з лауреатом Нобелівської премії в галузі медицини і фізіології 2008 року Харальдом цур Хаузеном. Зустріч організована Європейською малою академію наук в рамках міжнародної комунікаційної платформи EuroJAS.

ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини», хірургічний центр, мала конференц-зала, вул. Верхня, 5.

Телефон для акредитації ЗМІ: 095 286 87 77, Анна Позднякова.

Додаткова інформація для ЗМІ:

Європейська Мала Академія Наук (EuroJAS) – міжнародна комунікаційна платформа для продуктивного діалогу між досвідченими професіоналами та молоддю, що прагне нових знань. Задля реалізації цієї місії EuroJAS проводить спеціальні лекції, тренінги та курси для школярів, студентів, викладачів і науковців, а також створює можливості для молоді завдяки плідній співпраці з міжнародними науковими установами. Освітня платформа EuroJAS діє за підтримки Малої академії наук (МАН).

Наш гість Харальд цур Хаузен народився в 1936 році в Гельзенкірхені (Німеччина). Лауреат Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини за 2008 рік, яку він розділив з Люком Монтаньє і Франсуазою Барре-Сінуссі. Премія присуджена за відкриття вірусів папіломи людини, що викликають рак шийки матки. Протягом 20 років (1983-2003) цур Хаузен очолював Німецький центр дослідження раку, почесним професором якого є на сьогоднішній день. Завдяки відкриттю цур Хаузена були розроблені високоефективні засоби для запобігання раку шийки матки - вакцина, ефективність якої сягає 95%.

В ході візиту професор цур Хаузен зустрінеться з українськими колегами з «Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини», а наступного дня, 19 вересня, прочитає відкриту лекцію «Вплив м’ясо-молочних продуктів на розвиток ракових клітин» перед студентами й викладачами Київського національного університету імені Т. Шевченка. Початок лекції об 11.00. Деталі – за телефоном для ЗМІ, вказаним в анонсі, та на сторінці Європейської Малої Академії Наук (EuroJAS) в соціальній мережі Facebook.