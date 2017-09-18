Sky Bank перший в Україні придбав інноваційне IT-рішення у однієї з найбільших світових компаній Finastra

Лондон, Великобританія і Торонто, Канада, 18 вересня 2017 року ꟷ ПАТ Sky Bank (далі ꟷ Sky Bank) обрав платформу FusionBanking Essence, розроблену компанією Finastra, для автоматизації своїх банківських операцій в Україні. Дане рішення є частиною загального проекту трансформації комерційного банку, заснованого в 1991 році (раніше ꟷ Регіон-Банк), який передбачає нову, клієнтоорієнтовану стратегію, прийняту в банку після зміни власника на початку поточного року.

«Ми змінюємо сам підхід до банкінгу, що, в свою чергу, призвело до необхідності оновлення нашої IT-інфраструктури та інвестування в нові, гнучкі технології, які забезпечать нам конкурентну перевагу, ꟷ заявив Аріф Бабаєв, Голова Наглядової ради, мажоритарний акціонер Sky Bank. ꟷ Ми ретельно вивчили ринок і впевнені, що зробили правильний вибір, зупинившись на компанії Finastra. Компанія відома своїм новаторським підходом до банківської IT-трансформації, а платформа FusionBanking Essence, визнана одним з провідних рішень для банків, допоможе нам зайняти лідируючі позиції на ринку цифрових банківських послуг у регіоні».

У порівнянні з системами, що використовуються в банку наразі, FusionBanking Essence має низку стратегічних переваг, являючи собою сучасну, гнучку платформу, що дозволяє більш оперативно виводити на ринок інноваційні продукти, збільшити ефективність банківських операцій, і, в кінцевому підсумку, підвищити рівень обслуговування клієнтів. Оптимізований процес залучення і оформлення клієнтів значно підвищить їх лояльність, інтегровані інструменти аналізу клієнтських даних (KYC) збільшать швидкість і якість управління ризиками, а наскрізна автоматизація процесів поліпшить співвідношення операційних витрат і доходів, що призведе до збільшення прибутковості.

Надім Саєд (Nadeem Syed), Генеральний Директор Finastra, заявив: «Наші рішення підтримують понад 175 мільйонів роздрібних рахунків по всьому світу. Співпраця зі Sky Bank повністю відповідає нашій стратегії, що полягає в наданні банкам в різних країнах світу гнучких і надійних програмних рішень, ефективній автоматизації всіх основних видів банківських операцій і оптимізації клієнтського обслуговування. Платформа FusionBanking Essence дозволить Sky Bank по-справжньому розкрити свій інноваційний потенціал і запропонувати своїм клієнтам саме ті сервіси, які будуть ними найбільш затребувані».

Завдяки наявним в платформі FusionBanking Essence можливостям просунутого аналізу клієнтських даних і поведінкових моделей, Sky Bank отримає можливість точно прогнозувати майбутні потреби своїх клієнтів і пропонувати продукти та послуги, що максимально їм відповідають, завдяки чому банк зможе істотно розширити статті доходу.

FusionBanking Essence фактично стає одним із основних елементів банківської трансформації, допомагаючи таким компаніям, як Sky Bank, вирішити задачу комплексної модернізації своїх операцій і перейти на клієнтоорієнтовану модель діяльності. Відкрита, інноваційна, гнучка платформа максимізує операційну ефективність, забезпечує швидке виведення банківських продуктів на ринок і суттєво підвищує рівень обслуговування клієнтів. Finastra.

Пропонуючи відкриті інноваційні IT-платформи, Finastra допомагає максимально розкрити як особистісний, так і підприємницький потенціал в сфері фінансів. Сформувавшись в 2017 році шляхом злиття компаній Misys і D + H, компанія Finastra пропонує найширший спектр фінансових програмних рішень у світі на сьогоднішній день, в тому числі, системи для підтримки роздрібного банкінгу, транзакційного банкінгу, кредитування, а також казначейства і ринків капіталу. Рішення Finastra дозволяють клієнтам впроваджувати і використовувати критично важливі технології як на своїх майданчиках, так і в хмарних сервісах. Масштаб і географія діяльності компанії підтверджують здатність Finastra ефективно обслуговувати клієнтів незалежно від їх розміру та локації ꟷ чи то глобальні фінансові інститути, чи регіональні банки та кредитні спілки. Завдяки відкритим, безпечним і надійним рішенням, клієнти Finastra знаходять можливість пришвидшити темпи зростання бізнесу, оптимізувати витрати, знизити ризики і постійно вдосконалювати свій продуктовий портфель відповідно до потреб клієнтів, що динамічно змінюються. Технологіями Finastra користуються 48 з 50 найбільших банків світу.

Sky Bank ꟷ український комерційний банк, правонаступник Регіон-Банку, заснованого в 1991 році. Банк пропонує своїм клієнтам цифрові послуги нового покоління, активно інвестуючи в Фінтех та інновації. Sky Bank ꟷ універсальний і гнучкий банк, що надає широкий спектр послуг як корпоративним, так і приватним клієнтам, а також підприємствам малого і середнього бізнесу. Sky Bank є членом багатьох регіональних і міжнародних організацій, зокрема, Holland Fintech, Фонду Гарантування Вкладів, Незалежної Асоціація Банків України та ін.