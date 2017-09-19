Експерти обговорять, що чекає Порошенка на Генасамблеї ООН
Серед учасників обговорення - Олександр Хуг, перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
19 вересня (вівторок) в 2017 11:0 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Виступ Порошенка у Генасамблеї ООН. Що чекає на українського Президента?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.
Питання до обговорення:
Які перспективи введення миротворчої місії на Донбасі?
Яка конфігурація миротворчих сил найбільш прийнятна для України? Чи зможемо ми забезпечити прийняття відповідної резолюції ООН?
Що змінить закон про реінтеграцію в ситуації навколо окупованих територій?
Який з законопроектів щодо реінтеграції найбільш відповідає інтересам України? Що запропонує Президент?
Чи сумісні законопроекти щодо реінтеграції окупованих територій з уведенням миротворчої місії в Донбасі?
Учасники круглого столу:
Олександр Хуг перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні;
Юрій Береза, народний депутат України, голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони;
Ганна Шелест, член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма".
Модератор круглого столу - Ігор Соловей, редактор відділу «Світ» на LB.ua
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Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).