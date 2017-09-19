Експерти обговорять, що чекає Порошенка на Генасамблеї ООН

Серед учасників обговорення - Олександр Хуг, перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

19 вересня (вівторок) в 2017 11:0 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Виступ Порошенка у Генасамблеї ООН. Що чекає на українського Президента?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.

Питання до обговорення:

Які перспективи введення миротворчої місії на Донбасі?

Яка конфігурація миротворчих сил найбільш прийнятна для України? Чи зможемо ми забезпечити прийняття відповідної резолюції ООН?

Що змінить закон про реінтеграцію в ситуації навколо окупованих територій?

Який з законопроектів щодо реінтеграції найбільш відповідає інтересам України? Що запропонує Президент?

Чи сумісні законопроекти щодо реінтеграції окупованих територій з уведенням миротворчої місії в Донбасі?

Учасники круглого столу:

Олександр Хуг перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні;

Юрій Береза, народний депутат України, голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони;

Ганна Шелест, член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Модератор круглого столу - Ігор Соловей, редактор відділу «Світ» на LB.ua

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).