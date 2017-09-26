Експерти обговорять підсумки виборів у Німеччині
26 вересня, у вівторок, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Вибори в Німеччині. Підсумки і прогнози".
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.
Питання для обговорення:
1. Особливості передвиборної кампанії та перебігу виборів у Німеччині.
2. Якою буде нова урядова коаліція? Аналіз можливих конфігурацій та альянсів.
3. Як вплине результат виборів у Німеччині на майбутнє ЄС?
4. Українське та російське питання в політичному та економічному порядку денному Німеччини.
Учасники круглого столу:
Марсель Рьотіг, директор представництва Фонду Еберта в Україні та Білорусі;
Катерина Зарембо, заступник директора Інституту світової політики;
Костянтин Федоренко, експерт Інституту євроатлантичної співпраці;
Дмитро Остроушко, керівник міжнародних програм Інституту Горшеніна.
Модератор круглого столу – Ігор Соловей, редактор відділу "Світ" на lb.ua
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Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).