Експерти обговорять підсумки виборів у Німеччині

26 вересня, у вівторок, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Вибори в Німеччині. Підсумки і прогнози".

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.

Питання для обговорення:

1. Особливості передвиборної кампанії та перебігу виборів у Німеччині.

2. Якою буде нова урядова коаліція? Аналіз можливих конфігурацій та альянсів.

3. Як вплине результат виборів у Німеччині на майбутнє ЄС?

4. Українське та російське питання в політичному та економічному порядку денному Німеччини.

Учасники круглого столу:

Марсель Рьотіг, директор представництва Фонду Еберта в Україні та Білорусі;

Катерина Зарембо, заступник директора Інституту світової політики;

Костянтин Федоренко, експерт Інституту євроатлантичної співпраці;

Дмитро Остроушко, керівник міжнародних програм Інституту Горшеніна.

Модератор круглого столу – Ігор Соловей, редактор відділу "Світ" на lb.ua

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62, info@gorshenin.ua

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).