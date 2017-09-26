Валентин Резніченко: За 2 роки плануємо повністю забезпечити потреби Дніпропетровщини в дитсадках

Уже в 2019-му році черги в дитячих садках в Дніпропетровській області будуть ліквідовані, а садки в області будуть сучасними та найяскравішими в країні. Про це, як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, заявив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко,

«Сьогодні за новим сучасним проектом ми почали будівництво дитячого садка на 115 місць в селищі Романкове, який знаходиться у Кам'янському. У селищі на сьогоднішній день немає жодного дитсадка. Молоді мами змушені або сидіти вдома з дітьми, або возити малюків в місто. Це 30-50 хвилин в дорозі. Садок у селищі збиралися побудувати давно. Ще за радянських часів заклали фундамент, але до кінця справу так і не довели», - розповів Резніченко.

Як зазначив голова ОДА, Романківський дитсадок буде оснащено сучасною протипожежною системою, протиударними віконними вітражами від стелі до підлоги, спеціалізованим пунктом охорони з відеоспостереженням, супутниковим телебаченням та доступом до інтернет. У садочку буде своя власна котельня на пелетах. В ігровій кімнаті дитсадка встановлять теплу підлогу, щоб діти могли гратися на навіть у великі морози. Крім того, в дитсадку буде організовано внутрішній дворик з живими рослинами.

На сьогоднішній день також будуються дитячі садки в Іларіоновому, Підгородньому та Обухівці. Відкриття дитсадка у Обухівці заплановано вже на осінь 2018 року.

«У 2016 році ми з нуля побудували два дитячих садки - у Слобожанській ОТГ і в Дніпрі на житловому масиві Лівобережний-2, ще 18 дитячих садків капітально відремонтували. Всього за два роки в дитячих садках області створено більше 2 500 нових місць, в цьому році планується більше 1 200»,- підкреслив Резніченко.

Як повідомлялося, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко заявляв, що реалізація цілої низки інфраструктурних проектів у регіоні стала можливою завдяки процесу децентралізації країни. «Курс Президента Петра Порошенка на децентралізацію надав органам місцевої влади необхідні ресурси для відродження регіонів», - зазначив він.