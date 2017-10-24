Презентація "Що робити з окупованим Донбасом: аналітичне дослідження"

24 жовтня об 11:00 відбудеться презентація дослідження «Окупований Донбас: економіка, демографія, групи впливу. Стратегії для України», проведеного спільно Центром вивчення Росії та окупованих територій і виданням «Ділова столиця».

Дослідження вперше презентується для міжнародних представництв.

Презентація відбудеться у Києві в Дипломатичній академії за адресою вул. Велика Житомирська, 2 в Зеленій залі на 2-му поверсі. Реєстрація ЗМІ з 10:30.

Дослідження презентуватимуть народний депутат України, керівник Центру вивчення Росії та окупованих територій Вадим Денисенко і шеф-редактор видання «Ділова столиця» Віталій Пирович.

Дослідження містить комплексний соціально-економічний та політичний аналіз процесів, що відбуваються на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Окремі розділи присвячено макроекономічній ситуації в ДНР і ЛНР, економіці підприємств ОРДЛО, демографії ОРДЛО та гуманітарним аспектам. У розділі «Три з половиною вертикалі: як побудовано владу в ЛДНР» подаються Топ-20 найвпливовіших персон в ДНР і стільки ж – в ЛНР. Загальні висновки аналізують п’ять можливих сценаріїв для України з метою з’ясувати, яка стратегія України щодо ОРДЛО є найбільш доцільною.

Таке всебічне дослідження проведено в Україні вперше. При підготовці використано якнайширший масив джерел: статистичні дані українських органів влади, міжнародних та гуманітарних організацій, «органів влади ЛНР та ДНР», іншу інформацію з відкритих джерел, зокрема, ЗМІ та блогів, а також власні відомості, отримані авторами дослідження. Усі ці дані ретельно співставленні, синтезовані та проаналізовані, щоб висновки були настільки об’єктивними, наскільки це дозволяє ситуація, у якій опинилися окуповані території Донбасу.

Запрошені посли країн ЄС, США, Канади, Швейцарії, Китаю, Японії, Австралії, Грузії, Молдови, Білорусь, Румунія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан.

Запрошені гості:

Парубій Андрій Володимирович, голова ВРУ.

Черниш Вадим Олегович, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Тука Георгій Борисович, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Клімкін Павло Анатолійович, міністр закордонних справ.

Райнін Ігор Львович, глава адміністрації президента України.

Тарута Сергій Олексійович, народний депутат України.

Акредитація журналістів за місцем проведення круглого столу за редакційними посвідченнями 24 жовтня з 10.30 до 11.00.

Додаткова інформація за телефоном: моб.: +38 068 671 76 31, контактна особа Анна Позднякова, a.pozdnyakova@dsnews.ua