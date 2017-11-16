Фестиваль "Дні Єрусалиму в Києві" оголосив кінопрограму

16 листопада в рамках «Днів Єрусалиму в Києві» стартують покази кінопрограми фестивалю, до якої увійшли чотири фільми, зняті в Ізраїлі. Захід відбувається за підтримки Посольства Держави Ізраїль в Україні.

Фестиваль «Дні Єрусалиму в Києві» пройде на честь 50-річчя об'єднання міста. Фільми, відібрані в програму кіносекціі, були відзначені національними преміями та брали участь в міжнародних кінооглядах класу А. Покази у кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver можуть відвідати всі охочі – доступ на сеанси безкоштовний, за попередньою реєстрацією на сайті. Старт реєстрації – 13 листопада.

Відкриє фестиваль драма «Підмостки» про хлопця, який шукає себе, в той час як його авторитарний батько бачить у сині спадкоємця свого будівельного бізнесу. Стрічка Матана Яіра була номінована на 7 премій Ізраїльської кіноакадемії та була відзначена званням найкращого ізраїльського фільму на Єрусалимському кінофестивалі.

Інший фаворит ізраїльського «Оскара» – картина «Віфлеєм» про взаємини офіцера секретної служби та його палестинського інформатора. Трилер Юваля Адлера отримав премії за найкращі фільм, режисера, сценарій, кастинг, монтаж і актора другого плану.

Хоррор «Єрусалим» покаже глядачеві біблійний апокаліпсис в стародавньому місті: головні герої фільму приїжджають на канікули, та опиняються в епіцентрі кошмару.

Для дітей у програмі фестивалю заплановано денний сеанс, на якому буде показане сімейне фентезі «Абулеле». Назву фільму дало чарівне волохате чудовисько, яке за допомогою нових друзів намагається повернутися додому. Стрічка була представлена ​​в дитячій програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто, де удостоїлася спеціальної згадки.

Після 20 листопада активісти та керівники кіноклубів мають змогу провести фестиваль у своєму місті у рамках проекту «Артхаус Клуб». Для цього потрібно подати заявку на сайті club.arthousetraffic.com.

В рамках «Днів Єрусалиму в Києві» 14 листопада відбудеться концерт «Єрусалимського квартету» у Національній Філармонії України; 19 листопада відомий шеф Аві Леві готуватиме страви ізраїльської кухні у ресторані «Любимый дядя».

Кінопокази «Днів Єрусалиму в Києві» стартують у кінотеатрі «Оскар» в ТРЦ Gulliver 16 листопада.

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