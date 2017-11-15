Презентація дитячого майданчика, оздобленого Петриківським розписом

15 листопада 2017 року о 10:30 на дитячому майданчику парку Слави (нижня частина), що знаходиться за адресою: вул. Героїв Крут (нижня частина парку Слави), відбудеться прес-брифінг з нагоди презентації другого об‘єкту в рамках благодійного проекту “Дивосвіт українського мистецтва”– чотирьох дитячих гойдалок, оздоблених Петриківським розписом. Проект реалізує мистецька ініціатива “UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва” за підтримки КО «Київзеленбуд» та Національної громадської кампанії «Спільна Перемога».

Спікери:

Юлія Рожкова, професійний художник, майстриня Петриківського розпису;

Ірина Титова, організатор проекту “UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва”;

Михайло Наконечний, директор КО «Київзеленбуд»;

Олександр Соколинський, співзасновник Національної громадської кампанії «Спільна Перемога»;

Інші учасники розпису – художники, місцеві мешканці.

Дата: 15 листопада

Час: 10:30

Місце: Дитячий майданчик парку Слави (нижня частина), м. Київ, вул. Героїв Крут

Прохання акредитуватися до 14 листопада, 20.00.

За додатковою інформацією та з питань акредитації звертатися до:

Тетяна Ромах

Куратор проекту “UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва”

+38 (099) 222 95 70

7t.sakura7@gmail.com

Довідкова інформація

“UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва” – це мистецька ініціатива, яка займається популяризацію найколоритніших доробків народного декоративного мистецтва України. Діяльність проекту спрямована на те, щоб культурна спадщина ставала сучасною та відомою не тільки в Україні, але й у світі.

“UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва” займається благодійними соціальними проектами; організує майстер-класи, школу з Петриківського та Самчиківського розпису; поширює знання про символіку декоративного мистецтва; організує арт-подорожі по Україні; поширює якісну сувенірну продукцію.

У вересні 2017 року ініціатива "UAMAZE" презентувала перший об‘єкт, оздоблений Петриківським розписом, в рамках благодійного проекту “Дивосвіт українського мистецтва” – їдальню Київського пансіонату ветеранів праці.