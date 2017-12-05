Ярославський в день народження отримав привітання від спортивних клубів Харкова

У текстах привітань харківські спортсмени згадали про заслуги бізнесмена у справі розвитку та популяризації українського спорту.

"Від імені тренерського штабу, гравців та всіх вболівальників ми сердечно вітаємо Олександра Владиленовича з днем народження і бажаємо міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях та нових яскравих перемог!" - наголошується в повідомленні "Олімпу".

Завдяки підтримці Ярославського харківська команда стала самим титулованим регбійним клубом в Україні. В її активі тринадцатикратное чемпіонство з регбі-15, восьмикратне чемпіонство з регбі-7, дев'ять Кубків України з регбі-15 та п'ять Кубків України з регбі-7.

ФК "Металіст 1925" у своїй святковій новині, в свою чергу, пише: "Сьогодні виповнюється 58 років президенту групи DCH Олександру Владиленовичу Ярославському. Бізнесмен, який успішно втілив у життя безліч різних проектів, харків'янин, справжній патріот міста та просто Людина з великої літери - все це про Олександра Ярославського. Саме багато в чому завдяки цій людині Харків відчув, що таке спорт вищих досягнень". Гравці цього аматорського клубу у минулому вихованці Дитячої футбольної академії, створеної за часів президентства Ярославського.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був власником та президентом ФК "Металіст" в період з 2005 по 2012 роки, і в результаті його ефективним рішенням тоді ще професійний клуб завоював 1 срібну та 7 бронзових медалей внутрішнього чемпіонату України, а також зумів у сезоні 2011/2012 дійти до чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА.

Крім того, Ярославський вклав у підготовку Харкова до Євро-2012 300 млн доларів і, за відгуками функціонерів УЄФА, завдяки його інвестиціям у будівництво стадіону, тренувального табору, волонтерського центру, аеропорту та першого у місті п'ятизіркового готелю, Харків отримав статус приймаючого міста цього знакового для України турніру. В цілому ж інвестиції бізнесмена у розвиток Харківського регіону за останні роки перевищили 1 млрд доларів.