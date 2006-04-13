Песимістично ставлюся до прогнозів Мінекономіки

(Днями Міністерство економіки оприлюднило прогноз економічного розвитку країни. Зокрема, прогнозується, що індекс реального ВВП, починаючи від 2008 року становитиме в середньому 106,6%, обсяги експорту товарів – 108,7%, середня заробітна плата перевищить півтори тисячі гривень.)

Я з дуже великою обережністю ставлюся до прогнозів, особливо щодо наступних років. Україна специфічна країна, і майбутній розвиток у нас визначають не об’єктивні економічні фактори, а швидше політичні. Усе залежить від того, який уряд перебуватиме при владі, який він проводитиме курс, які зовнішні фактори поглиблюватимуть або стимулюватимуть внутрішній розвиток.

Тож я досить песимістично ставлюся до будь-яких прогнозів, а тим більше до прогнозу Мінекономіки.

Віталій Плотников, доктор економічних наук, завідувач відділу валютно-фінансових відносин Інституту міжнародних відносин