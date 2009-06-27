Діти Майкла Джексона ходили на вулицю в масках (фото)

Після смерті Майкла Джексона залишилися сиротами троє його дітей - 12-річний Принц Майкл-молодший, 11-річна Періс Майкл Кетрін і 7-річний Принц Майкл Другий на прізвисько Бланкит (Ковдра). Двох старших дітей народила друга дружина Джексона - колишній асистент дерматолога Деббі Роу, з якою співак познайомився під час чергової пластичної операції. Під час шлюборозлучного процесу Деббі Роу відмовилася від батьківських прав.

Молодшу дитину Майкла Джексона виносила невідома сурогатна мати, яку, як стверджують, він ніколи не бачив.

На думку адвоката сім`ї Джексонів Брайана Оксмана (Brian Oxman), подальшим вихованням дітей могла б зайнятися їх бабуся Кетрін Джексон.

"Можливо про них піклуватиметься місіс Джексон, яка їх дуже любить", - наводить слова адвоката РІА “Новости” з посиланням на Guardian.

В останні роки Майкл Джексон часто ходив у масці, що закривала більшу частину його лиця. Мало того: він примушував і своїх дітей носити подібні маски, куди б вони не йшли. Причина ніколи не була названа, але швидше за все, батько не бажав ускладнювати своїм малюкам життя публічністю і нав`язливістю шанувальників.

Вперше папарацці побачили дітей Джексона тільки на початку 2008 р. Мабуть, співак втратив пильність, і вся зоряна сім`я прогулювалася в холі одного з елітних казино Лас-Вегаса.

На початку червня цього року Джексон здивував усіх: діти і він сам вийшли на вулиці Лос-Анджелеса без масок. Трійця відкрито попрямувала до студію звукозапису, де Джексона чекала робота.