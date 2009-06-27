Поліція перевірить автомобіль лікаря Майкла Джексона

Поліція забрала на експертизу автомобіль BMW, що належить лікареві Майкла Джексона. Слідчі вважають, що в машині можуть бути медикаменти або рецепти, які доктор виписував відомому співакові і які проллють світло на причину його смерті.

Раніше повідомлялося, що розтин не виявив явних причин, що привели до зупинки серця і смерті М.Джексона. Судмедексперти схиляються до версії лікарської помилки і ретельно допитують доктора Конрада Мюррея, який був останнім, хто бачив співака живим.

Судячи з аудіозапису дзвінка до служби порятунку 911, зробленого з будинку М.Джексона, лікар був поряд із співаком, коли той знепритомнів, і марно намагався зробити йому штучне дихання і масаж серця.

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