"Дім інновацій" організував тематичну конференцію Business, Innovations, Education - 2018

Сучасний світ постійно змінюється і в сучасних умовах людина повинна вчитися все життя і не виключено, що декілька разів кардинально змінювати професію. Такого висновку дістались учасники тематичної конференції Business. Innovation. Education 2018 організованою «Домом інновацій», яка відбулася 3 лютого в Києві.

У столичному МВЦ зібралось кілька сотень власників малого та середнього бізнесу, а також людей, які ще тільки збираються відкрити свої компанії, щоб дізнатися про основні тренди бізнес-освіти. Вітаючи учасників, директор «Дому інновацій» Олександр Кульвановский зазначив, що конференція - не тільки спосіб отримати корисну інформацію, а й нетворкінг. Він закликав усіх учасників спілкуватися, знайомитися, обмінюватися контактами. Протягом усього дня кращі фахівці ділилися своїми знаннями і вміннями.

На панельній дискусії «Освіта для бізнесу: необхідність чи модний тренд?» учасники відповіли на основні питання: Які саме знання знадобляться в 2018 році і де ці знання можна отримати тощо.

Так, кандидат наук, доцент, маркетолог, декан Kyiv Business School Михайло Крикунов підкреслив, що один з найважливіших навичок - це навик вчитися. Співзасновник School of ME, доктор філософії і бізнес-консультант АртемКорнецький додав, що змінюється і сама роль викладача: зараз йому доводиться зводити споживача навчальної послуги з бізнесом. Для керівників великих підприємств однією з форм навчання може виявитися обмін інформацією з співробітниками, відповідальними за певні напрямки. Про це говорив меценат, бізнесмен, засновник «Дому інновацій» Ігор Янковський. При цьому, щоб не відстати від темпів розвитку технологій і залишатися висококласним фахівцем необхідно кожні півроку проходити перепідготовку і весь час стежити за новими розробками у вашій галузі.

Партнер венчурного фонду BORSCH Ventures, Координатор Національної Ради з розвитку інновацій при Кабінеті Міністрів України Алла Олійник поділилася своїм набором інструментів, необхідних для росту і саморозвитку. І на перше місце вона поставила знання англійської мови. За її словами, це дає можливість отримувати інформацію від першоджерел і завдяки цьому оперативно отримувати найсвіжішу інформацію з-за кордону. За словами співвласника журналу «Бізнес», соінвестора проекту «Український бізнес хаб» Володимира Чепового - бізнес знаходиться в пошуку нових сенсів. Тому в світі набуває популярності тренд impact investment - інвестицій в проекти, які не дають особливого прибутку, але допомагають змінити світ на краще. «Це те, що зараз нам потрібно – імпакт інвестиції, які впливають на навколишнє середовище, соціальну сферу, екологію. Ці інвестиції спрямовані не тільки на бізнес і заробіток грошей, але це також впливає і на наше життя. Тобто ви можете інвестувати, заробляючи і змінюючи, що призводить до формування абсолютно іншого суспільства, інших цінностей», - підкреслив Ігор Янковський.