Неймовірне святкування Масляної на території парку Співоче поле

09:00, 17 лютого 2018
Разное
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Казковий настрій створять дивовижно прикрашені схили парку, святковий концерт,  традиційні обради та  безліч розважальних локацій для дорослих та дітей. 

17 та 18 лютого на вас чекатимуть:  

- Обряд спалювання солом'яної баби, якій є важливим елементом традиційного святкування Масляної 

- Перший фестиваль кольорових млинців, поласувати якими зможуть всі бажаючі  

- Масштабний лицарський турнір з історичного фехтування 

- Святковий концерт: 

Зі сцени виступатимуть артисти та зірки української естради - KISHE, М'ята, Віталій Козловський, BRO (Borisenko Brothers), SONYA KAY, TARABAROVA, Оля Цибульська, OLEYNIK, Адріана, BIG BOSS та багато інших. А також сучасні фольклорні колективи із власними тематичними номерами.  

- Сучасний сферичний кінотеатр з унікальним екраном з оглядом 360 градусів 

А також для Вас працюватимуть:  

- зона дитячих розваг; 

- найбільші в Києві тюбінг-гірки; 

- живий куточок; 

- алея майстрів та хендмейду. 

Крім того, на Вас чекають вражаючі фотозони та артоб'єкти, тематичні конкурси та квести, традиційні гастро-забави, скульптури з сіна та багато-багато іншого. Але найголовніше - незабутні враження та яскраві емоції! 

Ціна вхідного квитка: 

На 17.02 - 50 гривень (дорослий) та 25 гривень (дитячий). 

На 18.02 - 70 гривень (дорослий) та 35 гривень (дитячий). 

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