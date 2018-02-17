Неймовірне святкування Масляної на території парку Співоче поле

Організатори заходу: КО «Київзеленбуд» та компанія «Гранд Евент».

Вже 17 та 18 лютого на території парку Співоче поле пройде неймовірне святкування Масляної.

Казковий настрій створять дивовижно прикрашені схили парку, святковий концерт, традиційні обради та безліч розважальних локацій для дорослих та дітей.

17 та 18 лютого на вас чекатимуть:

- Обряд спалювання солом'яної баби, якій є важливим елементом традиційного святкування Масляної

- Перший фестиваль кольорових млинців, поласувати якими зможуть всі бажаючі

- Масштабний лицарський турнір з історичного фехтування

- Святковий концерт:

Зі сцени виступатимуть артисти та зірки української естради - KISHE, М'ята, Віталій Козловський, BRO (Borisenko Brothers), SONYA KAY, TARABAROVA, Оля Цибульська, OLEYNIK, Адріана, BIG BOSS та багато інших. А також сучасні фольклорні колективи із власними тематичними номерами.

- Сучасний сферичний кінотеатр з унікальним екраном з оглядом 360 градусів

А також для Вас працюватимуть:

- зона дитячих розваг;

- найбільші в Києві тюбінг-гірки;

- живий куточок;

- алея майстрів та хендмейду.

Крім того, на Вас чекають вражаючі фотозони та артоб'єкти, тематичні конкурси та квести, традиційні гастро-забави, скульптури з сіна та багато-багато іншого. Але найголовніше - незабутні враження та яскраві емоції!

Ціна вхідного квитка:

На 17.02 - 50 гривень (дорослий) та 25 гривень (дитячий).

На 18.02 - 70 гривень (дорослий) та 35 гривень (дитячий).

Слідкуйте за подробицями на нашій Facebook-сторінці!